Дембеле надеялся, что Мбаппе поможет договориться о крупном контракте с «ПСЖ», но парижане его не подпишут. Он либо останется в «Барсе», либо уйдет в «Челси»

не перейдет в .

У вингера есть два варианта продолжения карьеры – это либо подписание нового контракта с «Барселоной», либо переход в «Челси». Решение может быть принято уже на следующей неделе. При этом каталонский клуб настроен крайне пессимистично и считает, что Дембеле откажется подписывать новое соглашение.

Некоторое время «ПСЖ» общался с окружением Усмана, но уход Леонардо с поста спортивного директора привел к заморозке переговоров. Этот менеджер выступал за переход Дембеле в «ПСЖ». Луиш Кампуш, который станет новым спортивным директором парижан, считает приоритетом усиление полузащиты команды.

Дембеле надеялся, что на ситуацию повлияет его друг , и хотел, чтобы форвард посоветовал руководству «ПСЖ» сделать ему крупное предложение. Однако сейчас ситуация выглядит так, что в Париже вингера не будет.

Отмечается, что предложил Дембеле контракт сроком на 4 года и удовлетворил финансовые требования футболиста. не стала увеличивать предложение, так как считает, что Усман должен согласиться на выдвинутые клубом условия, если действительно хочет остаться.