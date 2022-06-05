Левандовски хочет перейти в «Барсу» до предсезонки. Он не может представить, что вернется в «Баварию»

Конфликт между руководством «Баварии» и Робертом Левандовским продолжается.

По данным Sport1.de, после пресс-конференции, которую форвард дал в расположении сборной Польши, контактов между клубом и игроком не было.

по-прежнему настаивает, что Левандовского не продадут, если адекватная замена для него не будет найдена. Это не устраивает Роберта.

В окружении поляка сообщили, что до 14 июня он будет сконцентрирован на матчах Лиги наций со сборной Польши. Если к этому моменту ситуация не изменится, то форвард может выступить с еще одним громким заявлением.

Агент Пини Захави ожидает, что «Бавария» сдастся и начнет переговоры с «Барселоной». Каталонский клуб предложил за форварда 32 млн евро, но мюнхенцы так и не ответили на это предложение.

Левандовски хочет стать игроком «Барселоны» до начала предсезонки. Он не может представить, что вернется в «Баварию».

В минувшем сезоне 33-летний нападающий забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.