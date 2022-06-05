«Реал» не интересуется Гнабри. Клуб считает, что правый фланг атаки закрыт Родриго и Асенсио

не собирается подписывать .

По данным Marca, мадридский клуб не проявляет интереса к вингеру «Баварии» несмотря на то, что срок его контракта с мюнхенским клубом истекает следующим летом.

Руководство «Реала» считает, что правый фланг атаки закрыт и . Бразилец, который из-за наличия Винисиуса Жуниора не может играть на левом фланге, переучивается и адаптируется к игре справа.

В этих условиях «Реал» не демонстрировал интереса к Гнабри.

В минувшем сезоне немец забил за клуб 17 голов и отдал 7 передач в 45 матчах во всех турнирах. Полную статистику 26-летнего футболиста можно изучить здесь.