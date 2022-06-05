Подавляющее большинство федераций собирается голосовать за поднятие возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании. Голосование пройдет 7 июня («Матч ТВ»)

Голосование по вопросу поднятия возрастного ценза в фигурном катании должно пройти 7 июня во время конгресса Международного союза конькобежцев ( ) в Таиланде, сообщает .

По информации источника, на текущий момент подавляющее большинство федераций собираются голосовать за поднятие возраста.

Возрастной порог для участия во взрослых соревнованиях планируется увеличивать постепенно – если предложение будет одобрено, в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо