Подавляющее большинство федераций собирается голосовать за поднятие возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании. Голосование пройдет 7 июня («Матч ТВ»)

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Голосование по вопросу поднятия возрастного ценза в фигурном катании должно пройти 7 июня во время конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) в Таиланде, сообщает «Матч ТВ»

По информации источника, на текущий момент подавляющее большинство федераций собираются голосовать за поднятие возраста. 

Возрастной порог для участия во взрослых соревнованиях планируется увеличивать постепенно – если предложение будет одобрено, в следующем сезоне возраст останется прежним (15 лет), в сезоне-2023/24 поднимется до 16 лет, а в сезоне-2024/25 – до 17.

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