Бюджет «Реала» на летние трансферы превысит 400 млн евро (Goal.com)

Бюджет «Реала» на летние трансферы превысит 400 млн евро.

По данным Goal.com, в связи с уходом футболистов, получавших большие зарплаты ( , и ), а также после победы в летом мадридский клуб может рассчитывать минимум на 350 млн фунтов (почти 408 млн евро).

Кроме того, у значительно вырос потолок зарплат – если в сезоне-2021/22 клуб мог потратить на зарплаты игроков 300 млн фунтов (почти 350 млн евро), то в сезоне-2022/23 эта сумма увеличится до 634 млн фунтов (почти 740 млн евро).