Шесть игроков «Зенита», Языджи, Сафонов, Захарян и Кордоба – в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

Названы 10 самых дорогих футболистов чемпионата России.

Атакующий полузащитник «Зенита» стоит дороже всех в по версии Transfermarkt. Бразильца оценили в 22 миллиона евро.

В тройку также вошли хавбеки (20 млн) и (19 млн).

Четвертым стал еще один полузащитник клуба из Санкт-Петербурга – (18 млн). Пятерку замкнул игравший за на правах аренды турок (17 млн).

Далее расположились форвард «Зенита» , вратарь «Краснодара» и защитник петербуржцев . Все трое оцениваются в 16 млн евро.

В топ-10 также вошли из и (оба – по 15 млн).