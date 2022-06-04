Шесть игроков «Зенита», Языджи, Сафонов, Захарян и Кордоба – в топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

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Названы 10 самых дорогих футболистов чемпионата России.

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком стоит дороже всех в РПЛ по версии Transfermarkt. Бразильца оценили в 22 миллиона евро.

В тройку также вошли хавбеки «Зенита» Вильмар Барриос (20 млн) и Вендел (19 млн).

Четвертым стал еще один полузащитник клуба из Санкт-Петербурга – Клаудиньо Родригес (18 млн). Пятерку замкнул игравший за ЦСКА на правах аренды турок Юсуф Языджи (17 млн).

Далее расположились форвард «Зенита» Юри Алберто, вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и защитник петербуржцев Дуглас Сантос. Все трое оцениваются в 16 млн евро.

В топ-10 также вошли Арсен Захарян из «Динамо» и Джон Кордоба «Краснодара» (оба – по 15 млн).

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