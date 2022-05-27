Малком и Мозес – в топ-5 сезона РПЛ по проценту успешных обводок, Эджуке – лидер по их количеству

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РПЛ представила рейтинг лучших дриблеров прошедшего сезона. 

Больше всех успешных обводок совершил полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке – 157. 

Лучший процент успешных обводок у хавбека «Арсенала» Кингса Кангва – (74%, 73 из 99).

Топ-5 по числу успешных обводок:

Чидера Эджуке (ЦСКА, 157)

Антон Зиньковский («Крылья Советов», 146)

Хвича Кварацхелия («Рубин», 117)

Виктор Мозес («Спартак», 87)

Резиуан Мирзов («Химки», 85) 

Топ-5 по проценту успешных обводок:

Кингс Кангва («Арсенал», 74%, 73 из 99)

Мирослав Богосовац («Ахмат», 73%, 82 из 113)

Малком («Зенит», 71%, 77 из 109)

Виктор Мозес («Спартак», 68%, 87 из 128)

Алексис Бека-Бека («Локомотив», 67%, 64 из 96)

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