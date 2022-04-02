«Краснодар» запросил 40 млн евро у «Зенита» за Сафонова зимой («РБ Спорт»)

Стало известно, какую сумму просил за у «Зенита».

Как сообщает«РБ Спорт», в зимнее трансферное окно клуб из Санкт-Петербурга проявил первичный интерес к 23-летнему голкиперу сборной России и уточнил условия возможного трансфера у «быков».

«Краснодар» запросил 40 миллионов евро и в качестве аргумента привел трансфер в «Челси» вратаря .

Лондонцы выкупили Кепу за 80 млн евро у «Атлетика», и баск стал самым дорогим вратарем в истории, хотя его дальнейшие выступления делают сумму неоправданно высокой. Поэтому молодой российский вратарь еще более высокого уровня не может стоить меньше 40 млн.

Эта сумма не устроила , и клуб сменил направление поисков. В марте Сафонов рассказал, что к нему не обращались из «Зенита».

Вероятно, что летом клубы могут вернуться к переговорам по Матвею.

Сафонов пропустил 19 голов и 6 раз сыграл на ноль в 20 матчах в этом сезоне. Подробная его статистика доступна здесь.