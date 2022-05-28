«Сколько раз США вторгались в другие страны, НАТО бомбило Югославию – спортсменов никогда не отстраняли». Чернышов о бане России

Экс-тренер резко отреагировал на отстранение российских команд.

– Как вы оцените отстранение российского футбола от международных соревнований?

– Это неправильно, это политический момент. На нас стали давить со всех сторон. Сперва экономически, затем это перешло в спорт. Наверное, был расчет на то, что если спортсменов отстранить, закрыть, то спортсмены начнут бунтовать и проводить какие-то акции.

Вспомните, сколько раз США вторгались в другие страны, которые находились за тысячи километров от них, но никогда американских спортсменов не отстраняли. Или когда страны НАТО бомбили Югославию, то ни одна европейская страна не пострадала, никого не отстранили. Всегда было разделение между спортом и политикой.

А сейчас в отношении России это все объединили. Многие люди в Европе сожалеют, что так вышло, но на них оказывается большое давление, и они вынуждены принимать такие решения, – сказал Чернышов, работающий сейчас в Индии с командой «Мохаммедан».

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