Депутат Свищев об отъезде легионеров: «Не надо паниковать, это же все временно. Экономика и футбол адаптируются к новым реалиям»

Депутат Дмитрий Свищев призвал не тревожиться по поводу отъезда легионеров из России.

«Не надо паниковать. Конечно, некоторые яркие легионеры покинут нашу страну, но это же все временно. Столько, сколько они зарабатывают здесь, им будут платить только единичные клубы.

Да, всем хочется играть в еврокубках, это и будет основным фактором. Но здесь палка о двух концах. Это открывает возможность нашим молодым талантливым футболистам проявить себя в основе. Если они хорошо себя зарекомендуют, это пойдет на пользу и клубам, и сборной. Мы увидим другую национальную команду.

И экономика, и футбол адаптируются к новым реалиям», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

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