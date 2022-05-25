УАФ готовит к России иск из-за разрушенной спортивной инфраструктуры

Украинская ассоциация футбола потребует от России возместить ущерб инфраструктуре.

«Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб.

Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию по отношению к РФ и убыткам.

Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, нанесенного нам Российской Федерацией.

Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, предоставят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в Европейский суд по правам человека и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация украинскому футболу», – сказал президент УАФ Андрей Павелко «Футбол NEWS».

Чемпионат Украины-2021/22, напомним, был завершен досрочно.

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