Егор Титов: «Я никогда не делил Россию и Украину, но сейчас стесняюсь кому-то позвонить, написать. Ситуация в мире очень напрягает»

рассказал, как изменилась его жизнь после 24 февраля.

– После блокировки в РФ популярных соцсетей многие потеряли вас из виду. Чем сейчас ваша жизнь наполнена?

– У меня нет задачи где-то мелькать, лишь бы видели, не забывали. Мы и так достаточно в футболе «наследили» – со знаком плюс. А соцсети я в принципе не особо люблю. Отключили их, не отключили – фиолетово. Главное событие в моей жизни сейчас – это беременность старшей дочери. Через месяц стану дедом.

В непростое время особенно важно найти некий душевный баланс. Мне в этом плане комфортно: рядом дети, любимая супруга, на подходе внук. Хотя сегодняшняя ситуация в мире, конечно, очень напрягает.

– Среди ваших партнеров по «Спартаку» хватало украинцев. С кем-то связь сохранилась?

– Я никогда не делил Россию и Украину. Со всеми партнерами поддерживал добрые отношения. Но сейчас, честно говоря, немного стесняюсь кому-то позвонить, написать. Последний раз общался с Калиниченко. Могу назвать Макса своим другом: мы и играли долго вместе, и одновременно были выпровожены из «Спартака».

– Что вообще думаете о происходящем в последние три месяца?

– Естественно, переживаю. Больше всего жалко людей. Но вы же «Чемпионат» – давайте о спорте? – сказал бывший полузащитник .

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