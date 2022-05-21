Тебас о контракте Мбаппе: «Аль-Хелайфи так же опасен, как и Суперлига. У «ПСЖ» 700 млн евро убытков за последние годы, это оскорбление для футбола»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал попытку «ПСЖ» сохранить .

«То, что собирается сделать «ПСЖ», у которого убытки в размере 700 млн евро за последние годы и фонд зарплат превышает 600 млн евро, является оскорблением для футбола.

Аль-Хелайфи (президент «ПСЖ» – прим. Sports.ru) так же опасен, как и , – написал Тебас.

Форвард все еще не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Есть версия, согласно которой француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет. Мать футболиста заявила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». Сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня.

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