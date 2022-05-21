Мбаппе позвонил Пересу и сказал, что остается в «ПСЖ»

сообщил президенту , что остается в .

23-летний форвард сегодня днем позвонил президенту «сливочных», чтобы лично озвучить свое решение, утверждает Фабрицио Романо.

Окончательное решение Килиана – продлить контракт с парижанами.

Действующее соглашение чемпиона мира с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Форвард все еще официально не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Вчера стало известно, что француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент «Мадрида» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет.

Мать футболиста заявила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». При этом окружение Мбаппе создавало видимость близости игрока к «Реалу», чтобы «ПСЖ» дал больше денег, а затем использовало предложение парижан для давления на «Мадрид».

Ожидалось, что сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня, но он может сделать это уже сегодня – после матча против «Метца».

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