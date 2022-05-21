Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ» на 3 года. Модрич был готов отдать ему 10-й номер в «Реале»

продлит контракт с «ПСЖ» на три года.

23-летний француз принял предложение парижан о заключении нового соглашения, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Équipe и Le Parisien.

Мбаппе имел договоренность и с «ПСЖ», и с «Реалом», и окончательное решение принял только в эти выходные – перед заключительным матчем сезона против «Метца».

Как утверждает Foot Mercato, в случае перехода в Мбаппе получил бы 10-й номер – это было согласовано с .

Действующее соглашение чемпиона мира с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Вчера стало известно, что президент «Реала» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет. Сегодня форвард позвонил Пересу и рассказал о своем решении.

Мать футболиста ранее говорила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». При этом сообщалось, что окружение Мбаппе создавало видимость близости игрока к «Реалу», чтобы «ПСЖ» дал больше денег, а затем использовало предложение парижан для давления на «Мадрид».

Ожидалось, что сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня, но он может сделать это уже сегодня – после матча против «Метца».

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