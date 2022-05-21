Мбаппе уже сегодня может объявить, что останется в «ПСЖ» и не перейдет в «Реал»

останется в «ПСЖ» и откажется от перехода в «Реал».

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, 23-летний француз решил продлить контракт с парижанами.

Сейчас не хватает только официально подтверждения. Объявить об этом Килиан может уже сегодня – после матча 38-го тура Лиги 1 против «Метца».

Отказ от «Реала», с которым у Мбаппе давно была устная договоренность, обусловлен не только финансовыми вопросами, но и тем, что в выступлении футболиста за «ПСЖ» заинтересованы члены его семьи и влиятельны люди, участвовавшие еще в переезде нападающего из «Монако» в Париж.

RMC Sport подтверждает информацию о том, что Мбаппе решил не менять команду. Переговоры о новом соглашении с идут хорошо.

Контракт чемпиона мира с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Форвард все еще официально не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Вчера стало известно, что француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент «Мадрида» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет. Мать футболиста заявила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». Ожидалось, что сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня.

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