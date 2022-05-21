Окружение Мбаппе создавало видимость близости игрока к «Реалу», чтобы «ПСЖ» дал больше денег, а затем использовало предложение парижан для давления на «Мадрид»

Окружение Килиана Мбаппе выбивало из «ПСЖ» и «Реала» как можно больше денег.

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромейна Молину, люди из окружения 23-летнего француза – члены его семьи и близкие друзья – добровольно рассылали сообщения, чтобы все думали, что нападающий близок к переходу в .

Молина утверждает, что окружение Мбаппе затем воспользовалось сложившейся ситуацией с целью получить более высокое предложение от «ПСЖ», а позже использовало уже более высокое предложение «ПСЖ» в качестве рычага, чтобы получить еще более высокое предложение от «Реала» – и так далее.

«И вот есть два клуба, даже главы государств, которые на грани и умоляют футболиста. Два самых влиятельных клуба в мире стоят на коленях из-за сделанных предложений. Все это было дымовой завесой, чтобы заработать больше влияния и денег», – сказал Молина.

Контракт чемпиона мира с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Форвард все еще не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Есть версия, согласно которой француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент «Мадрида» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет. Мать футболиста заявила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». Сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня.

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