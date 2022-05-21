У «Реала» нет плана Б на случай отказа Мбаппе, клуб паникует. «Мадрид» отказался от Холанда ради Килиана

«Реал» остался без плана Б на случай срыва перехода .

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на журналиста Ромейна Молину, «Реал» вышел из переговоров о трансфере из дортмундской «Боруссии», чтобы сделать приоритетом переход Мбаппе.

Теперь же Холанд отправляется в «Манчестер Сити», а Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в Париже.

«В Мадриде поняли, что не могут заключить контракт с Холандом, поэтому отказались от сделки ради Мбаппе, с которым они давно договорились.

По сути, Холанд и был планом Б. Теперь у них нет плана Б, и в «Реале» паника», – сказал Молина.

Контракт чемпиона мира с парижанами рассчитан до конца нынешнего сезона.

Форвард все еще не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Есть версия, согласно которой француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент «Мадрида» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет. Мать футболиста заявила: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». Сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня.

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