Глава Ла Лиги Тебас: «Мбаппе будет в «Реале», думаю. У «ПСЖ» убытки 300 млн, как они могут столько давать Килиану?»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас уверен, что перейдет в из .

– Я думаю, что он будет в . Хотя в один день одно, в другой – другое, но я думаю вот так.

Если он не перейдет, для нас это не станет хорошей новостью, но и плохой не будет. Читал уже про столько разных поворотов, впрочем, в них нет ничего неожиданного. Такое всегда происходит.

Если бы я хотел продлить контракт, я бы уже это сделал. Но я могу и ошибаться.

– Пишут, что «ПСЖ» предложил Мбаппе 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов.

– «ПСЖ» в этом сезоне тратит на зарплаты 650 млн евро, у них убытки 300 млн. И они собираются делать многомиллионное предложение Мбаппе? Этого не может быть, если мы говорим о клубах-государствах. проводит серьезные реформы.

«Реал» – лучшая в плане управления команда за период пандемии, они не потеряли деньги, у них есть значительные резервы. Возможно, и я надеюсь на это, клуб выиграет Лигу чемпионов.

Не может быть, чтобы команда, потерявшая 300 млн евро, с фондом заработной платы свыше 600 млн, которая даже не генерирует столько [доходов], может оставить игрока такого уровня. Этого не может быть., – сказал Тебас.

Форвард все еще не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Есть версия, что француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент «Мадрида» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет. Мама футболиста сказала: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». Сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня.

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