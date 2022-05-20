Маурисио Почеттино: «Хочу, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ». Я не знаю его решения»

ответил на вопрос о будущем в .

«Я не знаю его решения. Не могу говорить об этом. Это личное дело Килиана и клуба. В последнее время много слухов. Я уважаю позицию клуба и Килиана. На эту тему всегда должен высказываться клуб и, в данном случае, игрок.

Даже если бы я владел информацией, я, тренер, не должен делать заявление, которое не входит в мою компетенцию.

Я хочу, чтобы Килиан остался в «ПСЖ» на несколько лет. Я не могу лгать, у меня нет информации, я не знаю, что произойдет.

Я тренер «ПСЖ» и хотел бы, чтобы он остался с нами на несколько лет. Я не знаю, что еще сказать», – сообщил аргентинский специалист.

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