«ПСЖ» предложил Мбаппе 3-летний контракт. Килиана хотят сделать центром клубного бренда

«ПСЖ» не оставляет попыток удержать в клубе.

Парижане предложили форварду подписать 3-летний контракт, чтобы убедить его не переходить в «Реал», сообщает The Athletic.

Это позволит и удержать француза в составе, и сохранить его высокую трансферную стоимость.

Особое внимание в новом контрактном предложении уделяется тому, чтобы Мбаппе, родившийся в Париже, стал центральным элементом клубного бренда.

Отмечается, что в «Реале» есть беспокойство по поводу того, что Килиан не перейдет в . В то же время в «ПСЖ» тоже не знают, какое решение примет 23-летний игрок.

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