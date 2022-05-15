Томас Тухель: «Меня хотели убедить, что «Челси» заканчивает сезон без трофеев, но у нас есть КЧМ и Суперкубок Европы»

высказался о шансах «Челси» на борьбу за трофеи в следующем сезоне.

– Юрген Клопп сказал, что у него в команде есть монстры психологии, как и в вашей. Дает ли это вам надежду на то, что в следующем году вы сможете выиграть трофеи?

– Я думаю, у нас есть все, чтобы брать трофеи. Мы доказали это. Кто-то из ваших коллег хотел убедить меня, что мы заканчиваем сезон без трофеев, если я правильно расслышал. Но у нас есть клубный чемпионат мира и . И мне не жаль, что мы взяли их в начале сезона и зимой.

Мы сделали все, чтобы выиграть два этих матча. Окей, следует признать, что соперник заслужил победу в них. Как я уже сказал, возможно, кубковые турниры подходят нам больше, учитывая Лигу чемпионов и в прошлом сезоне. Сейчас мы снова были хороши в Лиге чемпионов и сильно выступили в домашних кубках.

За последние годы «Ман Сити» и «Ливерпуль» доказали, что нужно демонстрировать стабильность, которой у нас нет. С ней у нас были проблемы. Так что необходимо найти, построить, создать ее. Сейчас с этим возникнут сложности, учитывая последние месяцы, – сказал тренер «Челси».

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