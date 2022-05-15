Юрген Клопп: «Квадрупл – безумие, слишком выдающееся достижение, чтобы мы могли говорить о нем. Мы еще в гонке, если вы хотите»

после победы в Кубке Англии высказался о шансах «Ливерпуля» на квадрупл.

«Смотрите, я уже говорил, что квадрупл – слишком выдающееся достижение для того, чтобы мы могли говорить об этом. Это безумие. Но мы сидим здесь, уже двадцать минут десятого, а во вторник вечером мы играем с . Я понятия не имею, кого смогу выпустить на матч с ними. Думаю, нам придется сделать несколько замен. Для них это, вероятно, последний домашний матч сезона. Они не захотят проигрывать последнюю домашнюю игру в сезоне, так что нам будет невероятно сложно.

Так что мы все еще в гонке за квадруплом, если вы хотите, но наша ситуация такова, как я описал. Но сейчас это не так важно, если честно.

Мы выиграли два домашних кубка – это особенные ощущения. -Арнолд выиграл все шесть домашних трофея к 23 года и стал самым молодым игроком, которому это удалось. Так много особенных историй. И после игры я сказал Тиаго: «Если бы я знал, что ты за игрок, то подписал бы тебя на четыре года раньше». Он ответил: «Вы научили меня бегать!» Я принимаю это, все в порядке. Очевидно, он и раньше хорошо умел играть в футбол, но научился бегать в . Это хорошо.

Так много особенных историй – Джордан Хендерсон, конечно, и все такое. Это действительно здорово. Джеймс Милнер в столь почтенном возрасте продолжает оказывать такое влияние на команду.

Нам пришлось заменить и ван Дейка – это не здорово. Но когда ты в такой ситуации можешь выпустить Жоэля Матипа и Диогу Жоту – это лучшая ситуация, в которой я оказывался как тренер, если честно. Это невероятно, поэтому у нас и есть шанс бороться за четыре трофея.

Нам немного повезло, и мы знаем об этом. Но мы заслужили победу, и это здорово», – сказал тренер «Ливерпуля».

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