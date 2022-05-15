Салах заявил, что будет готов к финалу ЛЧ против «Реала». Вчера его заменили из-за травмы

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Мо Салах считает, что восстановится от травмы к финалу Лиги чемпионов.

– Будете ли вы готовы сыграть в Париже через две недели?

– Конечно, – ответил Салах.

Вингер «Ливерпуля» был заменен во вчерашнем финале Кубка Англии с «Челси» (0:0, по пен. 6:5) на 33-й минуте из-за проблем с правой ногой. Финал Лиги чемпионов против «Реала» состоится 28 мая.

В этом сезоне 29-летний футболист забил 30 голов и отдал 15 передач в 49 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистика – здесь.

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