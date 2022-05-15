Томас Тухель: «У «Челси» есть все, чтобы брать трофеи, но мы отстаем от «Ливерпуля». Санкции не облегчили ситуацию»

признал, что сейчас «Ливерпуль» превосходит «Челси».

Лондонский клуб уступил «Ливерпулю» (0:0, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Англии.

«У нас есть все, чтобы брать трофеи, но есть отставание, потому что «Ливерпуль» строил эту команду много лет. Санкции не облегчили ситуацию и не помогли сократить это отставание.

Мы расстроены, но в то же время и горды. До последней минуты я был уверен, что мы победим, но, к сожалению, я ошибался. Такова жизнь в спорте», – сказал тренер «Челси».

«Ливерпуль» снова обыграл «Челси» по пенальти в финале Кубка. А Клопп повторил достижение Фергюсона – собрал все важные трофеи с одной командой

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков