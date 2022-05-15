Хавертц пропустил финал Кубка Англии из-за травмы бедра. Вернер почувствовал дискомфорт во время разминки

Главный тренер высказался после финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (0:0, 5:6 пен.).

[о том, почему Хавертц не попал в заявку на матч] «Перед игрой Кай прошел тесты. Он не тренировался вчера из-за проблем с задней поверхностью бедра. Мы опасались, что он может усугубить повреждение, и поэтому предоставили ему отдых. Наш медицинский штаб приложил все усилия, но по результатам утренних тестов выяснилось, что его состояние не улучшилось и он не может выйти на поле.

[об отсутствии Вернера] Тимо почувствовал дискомфорт во время разминки и сказал, что сегодня не сможет сыграть.

[об обратной замене Лофтус-Чика на Баркли незадолго до серии пенальти] Это решение принималось исключительно в контексте предстоящей серии пенальти. У Росса, в отличие от Рубена, хорошая история реализации 11-метровых, поэтому мы провели эту замену.

Сейчас у команды будет два выходных, после чего мы начнем подготовку к следующей игре. Сезон не закончен, поскольку мы еще не решили свои задачи в Премьер-лиге. Поражения закаляют, и это неотъемлемая часть футбола. Жизнь продолжается, и уже в следующий четверг все начнется снова в центральном круге «Стэмфорд Бридж».

У нас еще остались нерешенные задачи в этом сезоне, и без уверенности от завоеванного трофея выполнить их будет сложнее», – сказал Тухель.

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