Клопп о победе в Кубке Англии: «В серии пенальти было нервно, у меня больше нет ногтей. «Ливерпуль» – монстры психологии, но и в синем играли они»

высказался о победе «Ливерпуля» в Кубке Англии.

«Красные» обыграли в финале турнира (0:0, пен. 6:5).

«Это была выдающаяся, невероятная, напряженная игра против «Челси». Они могли заслужить победу, как и в финале Кубка лиги – настолько мала разница между клубами.

Я не мог бы больше гордиться своими парнями, тем, как упорно они боролись, ранними заменами. Я думаю, что с Вирджилом все в порядке, но у него была повреждена мышца.

Все эти вещи, упущенные хорошие моменты, преодоление хороших моментов у «Челси», а затем действительно хорошие моменты у нас самих.

Затем, в серии пенальти, было нервно. У меня больше нет ногтей. Но я действительно сочувствую «Челси» – второй раз проводишь 120 минут, и ничего не получаешь. Но за нас я очень рад.

Мы монстры психологии, но в синем тоже играли монстры психологии – все решил один пенальти. «Челси» провел выдающуюся игру, но в конце концов должен быть один победитель, и сегодня это были мы», – сказал главный тренер .

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