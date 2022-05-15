Клопп о травмах Салаха и ван Дейка: «Замены – мера предосторожности. Они в порядке»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп травмы Саутгемптон Вирджил ван Дейк Мохамед Салах Здоровье Футбол

Юрген Клопп рассказал о состоянии Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

Форвард и защитник получили повреждения в матче «Ливерпуля» с «Челси» (0:0, 6:5 по пенальти) в финале Кубка Англии.

«Думаю, они более-менее в порядке. Не думаю, что они будут готовы сыграть во вторник [с «Саутгемптоном»]. Впрочем, они бы и так вряд ли были готовы!

Но я думаю, что они в порядке, это была скорее мера предосторожности. Мо что-то почувствовал, сказал, что сможет продолжить, но мне пришлось принять решение [о замене], я не позволил ему играть. Если ты что-то чувствуешь, на поле тебе лучше не станет, это точно не лучшее лечение.

С Вирджилом все было проще: 90 минут – можно, 120 минут – нельзя», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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