Экс-арбитр Федотов: «Кто-то хочет убрать Хачатурянца из судейства руками Матюнина»

высказался о том,что судья не прошел проверку на полиграфе.

«Истерика – подходящее слово для Матюнина. Не знаю, замешан он в чем-то или нет, но Матюнин считает, что его несправедливо наказали.

Если этот арбитр говорит громкие слова и обвиняет руководителей в том, что они лоббируют дела «Крыльев Советов», то пусть расскажет, откуда такая информация.

Матюнин просто нападает. Он должен отдавать себе отчет, что его судейская карьера закончилась. Не надо было выносить все грязное белье наружу.

Наверное, кто-то хочет руками Матюнина убрать Хачатурянца и Каманцева из судейства.

Нет ничего такого, чтобы арбитру указали на его ошибки. Если судья чист, то пусть идет на полиграф, а Матюнин пошел в атаку еще до проверки. Я точно знаю, что Алексея удалили из общего чата арбитров РПЛ», – сказал бывший рефери.

Сегодня стало известно, что Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе. 40-летнего судью пригласили на эту процедуру по итогам матча 26-го тура РПЛ – (4:1).

В том матче Матюнин совершил результативные ошибки в пользу хлзяев, как постановила ЭСК РФС. Он ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота самарской команды на 42-й минуте матча, а также ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.

После матча президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал судейство Матюнина «безобразием». Судья подал жалобу в РФС, заявив, что слова президента РПЛ повлияли на решение ЭСК. Он также обвинил главу РПЛ в курировании «Крыльев» и попросил РФС проверить его и членов ЭСК на детекторе лжи.

Матюнин не будет получать назначений, пока РФС проводит внутреннюю проверку в отношении него.

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