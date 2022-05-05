Матюнин обвинил главу РПЛ Хачатурянца в курировании «Крыльев» и попросил РФС проверить его и членов ЭСК на детекторе лжи

предложил Ашоту Хачатурянцу пройти полиграф.

Ранее арбитр подтвердил, что подал жалобу в РФС на президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Напомним, после 26-го тура РПЛ Хачатурянц касательно игры, на которой работал Матюнин, сказал: «Безобразие было и в матче – . Очень много ошибок».

Также Матюнин написал письмо на имя президента РФС Александра Дюкова.

В частности, в тексте письма, которое приводит инсайдер Иван Карпов, арбитр указывает, что, «по разным слухам, Хачатурянц и исполняющий обязанности департамента судейства Павел Каманцев курируют «Крылья Советов».

В этой связи Матюнин предложил РФС проверить Хачатурянца и членов экспертно-судейской комиссии (ЭСК) с помощью полиграфа.

Фото: телеграм-канал Ивана Карпова