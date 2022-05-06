Судья Матюнин не сумел пройти проверку на детекторе лжи («РБ Спорт»)

Арбитр Алексей Матюнин не сумел пройти проверку на полиграфе.

40-летнего судью пригласили на эту процедуру по итогам матча 26-го тура РПЛ – (4:1).

В том матче Матюнин совершил результативные ошибки в пользу хлзяев, как постановила ЭСК РФС. Он ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота самарской команды на 42-й минуте матча, а также ошибочно засчитал взятие ворот самарцев на 50-й минуте матча.

Впоследствии и Матюнин, и арбитр ВАР Павел Шадыханов прошли проверку на полиграфе: Шадыханов – успешно, а Матюнин – нет, утверждает «РБ Спорт».

После матча президент РПЛ Ашот Хачатурянц назвал судейство Матюнина «безобразием». Судья подал жалобу в РФС, заявив, что слова президента РПЛ повлияли на решение ЭСК. Он также обвинил главу РПЛ в курировании «Крыльев» и попросил РФС проверить его и членов ЭСК на детекторе лжи.

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