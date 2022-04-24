Ашот Хачатурянц: «Санкции в отношении судей неизбежны. В матче «Крыльев» было безобразие»

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц раскритиковал работу судей в чемпионате России.
В матче 26-го тура между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1) главный судья Алексей Матюнин удалил двух игроков самарцев – хавбека Дениса Якубу на 44-й минуте и защитника Гленна Бейла на 61-й.
«Не меньшее безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей.
Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!» – заявил Хачатурянц.
«Судейство держало «Крылья» в напряжении. В правилах абсурд, все тренеры между собой об этом говорят». Осинькин об удалениях в матче с «Химками»