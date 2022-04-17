Уткин – Зареме: «Когда туалеты на стадионе «Спартака» станут удобными, фекальная тематика резко снизится. Говно отправится куда надо, а не наружу во всех формах»

ответил .

После матча 25-го тура РПЛ (1:1) в телеграм-канале «Рубина» появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов. Так казанский клуб отреагировал на реплику Александра: «Потеряли два очка. Тяжело вскрывать, когда 10 человек около своей штрафной».

«Спартак» в ответ на это в телеграм-канале выложил фотографию главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с его придуманной цитатой: «Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы говно».

После этого Уткин написал: «Слово «говно» становится едва ли не главным в осмыслении событий в российском футболе. Я бы назвал это «испражнениями в остроумии».

Зарема в ответ сказала об Уткине: «Оживает при слове на букву «г». Следующие сезоны РПЛ станут его возрождением – мелким метателям журавлиного помета придется перепрофилироваться».

«Милая Зарема!

Скажите же мужу, что неплохо было бы поставить в туалеты датчики дыма. Проблема, описанная коллегой Журавелем, решается именно так. Вот увидите: когда туалеты хотя бы на спартаковском стадионе снова станут удобными для тех, кто приходит в эти храмы гигиены по прямому назначению, это резко снизит фекальную тематику в том числе и вокруг вашей команды, которой вы имеете удовольствие управлять.

Просто потому, что говно отправится куда надо – в канализацию. А не наружу во всех формах, в том числе и словесных. Вот и все, Зарема.

Если вам дорого поставить датчики дыма в сортиры на стадионе, а это дополнительно увеличивает и пожароопасность, кстати – мы подумаем с товарищами, как объявить краудфандинг. Это будет достойный общественного внимания экскремеримент, думаю.

Вас ведь любят и наверняка захотят помочь. С ароматическим приветом!» – написал журналист.

Грубый трэш-ток «Спартака» и «Рубина»: Соболев под звуки дельфина и отсылка к «Мы говно» Слуцкого

В РПЛ – сплошные оскорбления. Она превращается в лигу подворотни