Генич о Зареме и Федуне: «Спартак» сам попросил «Матч ТВ» нигде их не упоминать. Ни в каком контексте»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Матч ТВ Зарема Салихова Футбол

«Спартак» попросил не упоминать Леонида Федуна и Зарему Салихову на «Матч ТВ».

Об этом заявил комментатор телеканала Константин Генич.

Вчера появилась новость о том, что на «Матч ТВ» запретили упоминать Зарему. Кроме того, сообщалось об ограничениях на критику в адрес РПЛ, судей и руководства лиги на сайте телеканала. Салихова, комментируя эту новость, сказала: «Я только за».

«Вот яркий пример того, как делаются «правильные» новости/вбросы.

«Спартак» предъявил каналу и определенным журналистам массу претензий, имеет полное право. Не вопрос. Но клуб САМ обратился и САМ попросил нигде не упоминать президента и его супругу. Ни в каком контексте. Ну ок, принимается.

Потом «свой казачок» вбрасывает в телеге эту новость, как «инсайд», и подает ее, как решение канала ;) Какие уж тут «ответные санкции»?🤷‍♂️

Ситуация win-win, как говорится. Бинго) Молодцы👏🏻», – написал Генич.

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