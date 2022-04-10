Генич о Зареме и Федуне: «Спартак» сам попросил «Матч ТВ» нигде их не упоминать. Ни в каком контексте»

«Спартак» попросил не упоминать и Зарему Салихову на «Матч ТВ».

Об этом заявил комментатор телеканала .

Вчера появилась новость о том, что на запретили упоминать Зарему. Кроме того, сообщалось об ограничениях на критику в адрес , судей и руководства лиги на сайте телеканала. Салихова, комментируя эту новость, сказала: «Я только за».

«Вот яркий пример того, как делаются «правильные» новости/вбросы.

предъявил каналу и определенным журналистам массу претензий, имеет полное право. Не вопрос. Но клуб САМ обратился и САМ попросил нигде не упоминать президента и его супругу. Ни в каком контексте. Ну ок, принимается.

Потом «свой казачок» вбрасывает в телеге эту новость, как «инсайд», и подает ее, как решение канала ;) Какие уж тут «ответные санкции»?🤷‍♂️

Ситуация win-win, как говорится. Бинго) Молодцы👏🏻», – написал Генич.