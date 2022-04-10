FA обсудит с Роналду инцидент на матче «Эвертон» – «МЮ». Форвард разбил телефон фаната

Футбольная ассоциация Англии изучит инцидент с участием .

После матча с (0:1) в 32-м туре форвард разбил телефон болельщика. Вскоре после него португалец принес извинения.

От действий футболиста пострадал 14-летний мальчик с аутизмом Джей Хардинг. По словам его мамы, у мальчика на руке остался синяк. Полиция Мерсисайда уже начала расследование.

ассоциация Англии (FA), которая занимается дисциплинарными вопросами, подтвердила, что тоже изучит инцидент.

«Мы в курсе этой ситуации и обсудим ее с клубами и вовлеченным игроком», – сообщил представитель FA.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»