FA обсудит с Роналду инцидент на матче «Эвертон» – «МЮ». Форвард разбил телефон фаната

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Эвертон премьер-лига Англия происшествия болельщики Футбольная ассоциация Англии Футбол

Футбольная ассоциация Англии изучит инцидент с участием Криштиану Роналду.

После матча «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном» (0:1) в 32-м туре АПЛ форвард разбил телефон болельщика. Вскоре после него португалец принес извинения.

От действий футболиста пострадал 14-летний мальчик с аутизмом Джей Хардинг. По словам его мамы, у мальчика на руке остался синяк. Полиция Мерсисайда уже начала расследование.

Футбольная ассоциация Англии (FA), которая занимается дисциплинарными вопросами, подтвердила, что тоже изучит инцидент.

«Мы в курсе этой ситуации и обсудим ее с клубами и вовлеченным игроком», – сообщил представитель FA.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Но уже остыл – пригласил болельщика на «Олд Траффорд»

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