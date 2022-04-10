Мать мальчика, пострадавшего от действий , раскритиковала игрока.

Форвард разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре . Позже португалец принес извинения в Instagram.

«Его извинения, точнее, их отсутствие, разозлили меня еще сильнее. Я подумала: «Как грубо – говорить всем, что попросил прощения, когда этого не было». Ладно, ты опубликовал что-то в соцсетях, но ты должен просить прощения у моего сына.

У Роналду было несколько часов на то, чтобы все обдумать. Он должен был узнать наши контактные данные, решить все в частном порядке, потом сообщить, что поговорил с нами, выпустить какое-то заявление. Тогда я была бы довольна.

В тот момент Роналду знал, что рядом дети. Он жал им руки перед матчем, а на обратном пути все было совершенно иначе из-за поражения. Ну, это ведь игра, не так ли? Нельзя побеждать всегда.

Если бы кто-то сделал нечто подобное на улице, его бы задержали, допросили. Роналду ведь и сам отец, и если бы он был обычным человеком, который привел ребенка на матч, то после такого инцидента сам был бы шокирован и расстроен.

Он выпустил свое заявление. Я была шокирована тем, что «МЮ» ничего не опубликовал насчет возможности связаться с клубом. Вместо этого Роналду написал о возможности посетить матч команды.

По-моему, это очень грубо. Зачем нам, фанатам , ехать на игру «МЮ»? Он даже написал «этот болельщик». Он не указал, болельщик какого клуба. Это очень, очень слабое извинение, как мне кажется», – заявила Сара Келли.

Роналду со злости разбил телефон фаната (возможно, мальчика с аутизмом). Полиция ведет расследование