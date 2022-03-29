Жак Вильнев: «У Хэмилтона всегда была идеальная машина. Льюис совсем не справляется с новым «Мерседесом»

Чемпион мира 1997 года высказался о неудачах «Мерседеса» и .

«Очевидно, «Мерседес» сошел с пьедестала. Они годами маскировали плохие уик-энды лучшим мотором. Теперь это не так. Интересно, как отреагирует команда, ведь и Льюис Хэмилтон к подобному не привыкли.

Можно утверждать, что теперь «Мерседес» не участвует в борьбе за трофеи. еще как-то управляет машиной – может, из-за многолетнего опыта работы с трудным болидом . Но Льюис Хэмилтон совсем не справляется. У него всегда была идеальная машина, ему никогда не приходилось стараться, ведь «Мерседес» был намного быстрее. В гонке [в Саудовской Аравии] он выступил нормально, но в субботу скорости вообще не оказалось. Похоже, болид в данный момент не подходит стилю пилотажа Льюиса.

«Мерседес» далек от сражения за титул. К тому моменту, когда команда вновь станет конкурентоспособной, Леклер и Ферстаппен оторвутся слишком далеко», – написал Вильнев в своей колонке.

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