Сенегал Мане вышел на ЧМ-2022, Египет Салаха – нет

Сборная Сенегала сыграет на чемпионате мира-2022.
В первом матче на своем поле Египет победил Сенегал со счетом 1:0, в ответной игре Сенегал выиграл в основное время с тем же счетом, в дополнительное время команды не забили.
В серии пенальти точнее были футболисты сборной Сенегала – 3:1.
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал свою попытку. Его партнер по клубу, сенегалец Садьо Мане, забил решающий пенальти.
Сенегал сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. На ЧМ-2018 в России обе команды не вышли из группы.