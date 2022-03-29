Сенегал Мане вышел на ЧМ-2022, Египет Салаха – нет

сыграет на чемпионате мира-2022.

В первом матче на своем поле Египет победил Сенегал со счетом 1:0, в ответной игре Сенегал выиграл в основное время с тем же счетом, в дополнительное время команды не забили.

В серии пенальти точнее были футболисты сборной Сенегала – 3:1.

Египетский вингер не реализовал свою попытку. Его партнер по клубу, сенегалец , забил решающий пенальти.

Сенегал сыграет на чемпионате мира второй раз подряд. На ЧМ-2018 в России обе команды не вышли из группы.