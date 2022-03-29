Тина Канделаки: «Бузова создана для «Матч ТВ». Оля зажигает наших звезд, а они зажигают Олю»

Теги Евро-2020 КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Тина Канделаки Ольга Бузова Хоккей

Тина Канделаки оценила интерес Ольги Бузовой к спорту.

«Оля Бузова создана для «Матч ТВ». Эту любовь на века мы сохраним в наших сердцах.

Евро-2020, а теперь и Кубок Гагарина – Оля зажигает наших звезд, ну а наши звезды зажигают Олю», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» в телеграм-канале.

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