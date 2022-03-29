Тина Канделаки: «Бузова создана для «Матч ТВ». Оля зажигает наших звезд, а они зажигают Олю»

Тина Канделаки оценила интерес Ольги Бузовой к спорту.
«Оля Бузова создана для «Матч ТВ». Эту любовь на века мы сохраним в наших сердцах.
Евро-2020, а теперь и Кубок Гагарина – Оля зажигает наших звезд, ну а наши звезды зажигают Олю», – написала заместитель генерального директора «Газпром-медиа» в телеграм-канале.
Ольга Бузова: «Я так настроила сборную России, что они выиграли после моих слов»
Ольга Бузова: «Хоккей – офигенный вид спорта. Он обладает особой аурой, зарядом»
Ольга Бузова: «Поддерживаю «Авангард». Нравится тот, кто 2-ю шайбу забил, Емелин. Офигенный, просто красавчик»