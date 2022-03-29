Сергей Тараканов: «Комментировал на «Матч ТВ» исключительно из любви к баскетболу, отношение руководства канала считаю оскорбительным»

Олимпийский чемпион 1988 года, ныне баскетбольный комментатор рассказал об уходе с телеканала , где он комментировал матчи и Лиги ВТБ.

«Долгое время я пытался организовать встречу с менеджерами телеканала относительно условий работы, отношения к баскетболу, который освещался по остаточному принципу. Но мои вопросы оставались без ответа. Я работал на этом телеканале с 2015 года. За все это время никто не высказал мне каких-то пожеланий относительно ведения репортажей, не удосужился обсудить условия работы, которые были далеки от удовлетворительных. Последние несколько лет продолжал комментировать исключительно из любви к искусству.

В декабре 2021 года пытался переговорить с генеральным директором Александром Тащиным, но он меня проигнорировал. Не удосужился ответить даже на мои сообщения. Это было последней каплей, после которой я решил, что больше не буду сотрудничать с этим каналом. Такое отношение я воспринимаю как оскорбление. Не только к себе, но и к баскетболу.

Если говорить про гонорары, то это была благотворительность с моей стороны. А некоторые моменты просто поражали. Например, в «Останкино» я ездил со своим Wi-Fi-роутером, чтобы мне была доступна статистика во время комментирования матча. В студии просто не было интернета. Если говорить про командировки, то каждый раз начинались унизительные торги. Это мы оплатим, это нет. Понятно, что я работал не ради денег. Просто это показывает отношение», – заявил Тараканов в интервью «Спорт-Экспресс».

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