Совет ISU обсудит ситуацию с российскими фигуристами в апреле и июне. Одной из тем может стать перенос этапа Гран-при из России («Матч ТВ»)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) обсудит ситуацию со сборной России по фигурному катанию на заседаниях в апреле и июне.

По информации «Матч ТВ», ряд президентов национальных федераций выступают за перенос этапа Гран-при из России, и ISU может поддержать это решение.

Ранее ISU отстранил российских спортсменов от международных соревнований. Первое заседание совета организации пройдет с 1 по 2 апреля.

«Вопросы, касающиеся следующего сезона, будут обсуждаться на заседаниях совета в апреле и июне», – заявили в ISU.