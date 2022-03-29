Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Он уже второй комментатор, покинувший канал в этом месяце

Теги премьер-лига Россия телевидение НТВ-Плюс Александр Шмурнов Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Комментатор Александр Шмурнов покидает «Матч ТВ».

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.  

Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. 

Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах! 

Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин

«Сегодня официально завершил свои отношения с «Матч ТВ». Символично, что в компанию, тогда «НТВ+», пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание», – прокомментировал свой уход Шмурнов.

18 марта с «Матча» также ушел комментатор Сергей Кривохарченко.

Плюс один в списке комментаторов, покинувших «Матч ТВ» за 6 лет

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