Шмурнов ушел с «Матч ТВ». Он уже второй комментатор, покинувший канал в этом месяце

Комментатор Александр Шмурнов покидает «Матч ТВ».

«Сегодня последний день работы на «Матч ТВ» Александра Шмурнова – мы приняли решение прекратить наше сотрудничество.

Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий.

Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!

Наша комментаторская бригада продолжает обновляться – у нас много молодых ребят, которые уже давно заслужили свои шансы на большие матчи у микрофона», – сообщил генеральный продюсер «Матч ТВ» .

«Сегодня официально завершил свои отношения с «Матч ТВ». Символично, что в компанию, тогда «НТВ+», пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание», – прокомментировал свой уход Шмурнов.

18 марта с «Матча» также ушел комментатор .

Плюс один в списке комментаторов, покинувших «Матч ТВ» за 6 лет