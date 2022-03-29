«Спартак» потратил 2,6 млн евро и более 385 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех клубов России в 2021-м. «Зенит» – 7-й, «Динамо» и «Локо» – в топ-3

опубликовал сведения о выплатах клубов посредникам в 2021 году.

Общие суммы вознаграждений составили 1,1 млрд рублей, 23,3 млн евро и 143,5 тысячи долларов.

Больше всех потратили на данные услуги «Спартак», , и ЦСКА.

1. – 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей

2. «Динамо» – 6 534 976 евро

3. «Локомотив» – 465 250 327 рублей

4. – 3 882 422 евро

5. – 3 294 302 евро

6. – 3 001 795 евро

7. – 2 687 500 евро

8. – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов США

9. – 66 000 000 рублей

10. – 23 011 000 рублей

11. – 240 000 евро

12. – 17 250 000 рублей

13. – 8 300 000 рублей

14. – 5 320 000 рублей

15. – 4 378 000 рублей

16. «Торпедо» Москва – 4 000 000 рублей

17. «Уфа» – 3 000 000 рублей

18. – 2 151 000 рублей

19. «Торпедо» Владимир – 2 000 000 рублей