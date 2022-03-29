«Спартак» потратил 2,6 млн евро и более 385 млн рублей на выплаты посредникам – больше всех клубов России в 2021-м. «Зенит» – 7-й, «Динамо» и «Локо» – в топ-3

РФС опубликовал сведения о выплатах клубов посредникам в 2021 году.
Общие суммы вознаграждений составили 1,1 млрд рублей, 23,3 млн евро и 143,5 тысячи долларов.
Больше всех потратили на данные услуги «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.
1. «Спартак» – 2 620 024,98 евро, 385 353 683,65 рублей
2. «Динамо» – 6 534 976 евро
3. «Локомотив» – 465 250 327 рублей
4. ЦСКА – 3 882 422 евро
5. «Рубин» – 3 294 302 евро
6. «Ростов» – 3 001 795 евро
7. «Зенит» – 2 687 500 евро
8. «Краснодар» – 13 334 764 рублей, 1 120 550 евро, 143 500,00 долларов США
9. «Крылья Советов» – 66 000 000 рублей
10. «Оренбург» – 23 011 000 рублей
11. «Сочи» – 240 000 евро
12. «Ротор» – 17 250 000 рублей
13. «Химки» – 8 300 000 рублей
14. «Нижний Новгород» – 5 320 000 рублей
15. «Алания Владикавказ» – 4 378 000 рублей
16. «Торпедо» Москва – 4 000 000 рублей
17. «Уфа» – 3 000 000 рублей
18. «Чайка» – 2 151 000 рублей
19. «Торпедо» Владимир – 2 000 000 рублей