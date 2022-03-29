Квалификация ЧМ-2022. Нигерия примет Гану, Сенегал против Египта, Камерун в гостях у Алжира

Сенегал примет Египет в ответном матче за выход на ЧМ-2022.
Заключительный раунд квалификации в Африке определит 5 сборных, которые получат путевки в Катар.
Квалификация ЧМ-2022
Африка
3-й раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 29 марта, 20.00, «Национальный стадион Абуджа»
Первый матч: 0:0
- Дата проведения
- 29 марта, 20.00, «Stade Me Abdoulaye Wade»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 29 марта, 22.30, «Stade Mustapha Tchaker»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 29 марта, 22.30, «Stade Mohamed V»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 29 марта, 22.30, «Stade du 7 Novembre, Rades»
Первый матч: 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.