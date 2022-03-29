Квалификация ЧМ-2022. Нигерия примет Гану, Сенегал против Египта, Камерун в гостях у Алжира

Теги результаты Сборная Сенегала по футболу Сборная Нигерии по футболу сборная Ганы по футболу сборная Мали сборная Камеруна Сборная Туниса по футболу Сборная Марокко по футболу Сборная Египта по футболу сборная ДР Конго сборная Алжира по футболу квалификация ЧМ Африка Футбол

Сенегал примет Египет в ответном матче за выход на ЧМ-2022. 

Заключительный раунд квалификации в Африке определит 5 сборных, которые получат путевки в Катар. 

Квалификация ЧМ-2022

Африка

3-й раунд

Ответные матчи

Нигерия – Гана
Дата проведения
29 марта, 20.00, «Национальный стадион Абуджа»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:0

Сенегал – Египет
Дата проведения
29 марта, 20.00, «Stade Me Abdoulaye Wade»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:1

Алжир – Камерун
Дата проведения
29 марта, 22.30, «Stade Mustapha Tchaker»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

Марокко – ДР Конго
Дата проведения
29 марта, 22.30, «Stade Mohamed V»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

Тунис – Мали
Дата проведения
29 марта, 22.30, «Stade du 7 Novembre, Rades»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Африке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные