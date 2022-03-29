Квалификация ЧМ-2022. Нигерия примет Гану, Сенегал против Египта, Камерун в гостях у Алжира

примет в ответном матче за выход на ЧМ-2022.

Заключительный раунд квалификации в Африке определит 5 сборных, которые получат путевки в Катар.

Квалификация ЧМ-2022

Африка

3-й раунд

Ответные матчи

Первый матч: 0:0

Первый матч: 0:1

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Африке