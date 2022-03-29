НБА. «Филадельфия» против «Милуоки», «Лейкерс» в гостях у «Далласа» и другие матчи

Теги результаты Чикаго Леброн Джеймс Даллас Детройт Клипперс Лейкерс Милуоки Бруклин Филадельфия НБА Вашингтон Юта Яннис Адетокумбо Лука Дончич Баскетбол

В понедельник, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

«Филадельфия» на своей арене встретится с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Лейкерс» Леброна Джеймса в гостях сыграет против «Далласа» Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Чикаго
Дата проведения
30 марта, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Милуоки
Дата проведения
30 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бруклин – Детройт
Дата проведения
30 марта, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Даллас – Лейкерс
Дата проведения
30 марта, 02.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Клипперс – Юта
Дата проведения
30 марта, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Драфт НБА-2013. Выбрали греческого бога, главного баста десятилетия и Контракт Соломона Хилла

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

Фильм о баскетболе, который получил «Оскар»-2022. Чем он так вдохновил?

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные