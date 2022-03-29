НБА. «Филадельфия» против «Милуоки», «Лейкерс» в гостях у «Далласа» и другие матчи

В понедельник, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
«Филадельфия» на своей арене встретится с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. «Лейкерс» Леброна Джеймса в гостях сыграет против «Далласа» Луки Дончича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 30 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 30 марта, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 30 марта, 02.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 30 марта, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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