НБА. «Филадельфия» против «Милуоки», «Лейкерс» в гостях у «Далласа» и другие матчи

В понедельник, 29 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

на своей арене встретится с «Милуоки» Янниса Адетокумбо. в гостях сыграет против .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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