«Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, КНДР могли бы с нами сыграть. Надеемся, что разрешат». Директор РФС о товарищеских матчах сборных

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Директор РФС надеется, что сборные России смогут сыграть с Китаем, Ираном и КНДР.

«Ждем от УЕФА отсечек для участия в официальных международных турнирах. Сейчас наши сборные, к сожалению, не участвуют, но в сентябре команда 2004 года рождения должна сыграть в первом отборочном раунде, потом должен сыграть 2006 год, сборная девочек.

Ждем июньской отсечки от УЕФА. Может быть, юношеским сборным официально разрешат участвовать в международных соревнованиях, а дальше цепочка потянется к национальной сборной. Или, наоборот, будем ждать отсечку для национальной сборной, чтобы все команды получили возможность участвовать.

Мы получили приглашение на осень от Венгрии, Италии и Хорватии для участия юношеских сборных. Понимаем, что это общая рассылка, но они не исключают наши мужские и женские сборные команды от того, чтобы мы участвовали.

Не оставляем надежды, что разрешат азиатским странам проводить с нами товарищеские матчи. С европейцами будет договориться сложно, но Китай, Иран, Узбекистан, Казахстан, возможно, даже КНДР могли бы сыграть с нашими сборными. Это способствовало бы поддержанию определенного уровня подготовки российских футболистов», – заявил Андрей Лексаков. 

В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

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