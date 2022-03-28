Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Смирнова, Истомина, Рыгалина, Кулешова выступят в классической «разделке» на 10 км

29 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре женщины пробегут гонку с раздельного старта на 10 км классическим стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 10.45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».

Старт-лист

1.

14. Анна Грухвина

18.

27. Алена Баранова

31. Елизавета Бекишева

32. Наталья Мекрюкова

33.

34. Елизавета Шалабода

35. Лилия Васильева

41. Евгения Крупицкая

44. Ольга Кучерук

45. Ольга Жолудева

47. Анастасия Доценко

48. Мария Истомина

51.

52. Алия Иксанова

53. Екатерина Смирнова

54. Алиса Жамбалова

55.

56. Христина Мацокина

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре

Результаты чемпионата России по лыжам 2022