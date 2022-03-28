Лыжи. Чемпионат России. Непряева, Смирнова, Истомина, Рыгалина, Кулешова выступят в классической «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева чемпионат России Анастасия Доценко Алия Иксанова Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Наталья Непряева Лилия Васильева Ольга Кучерук Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Алена Баранова Наталия Мекрюкова Елизавета Шалабода Анастасия Рыгалина Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Елизавета Бекишева Лыжи

29 марта на чемпионате России по лыжным гонкам-2022 в Сыктывкаре женщины пробегут гонку с раздельного старта на 10 км классическим стилем.

Чемпионат России по лыжным гонкам-2022

Сыктывкар

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 10.45 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Страна».

Старт-лист

1. Анастасия Кулешова

14. Анна Грухвина

18. Наталья Матвеева

27. Алена Баранова

31. Елизавета Бекишева

32. Наталья Мекрюкова

33. Дарья Непряева

34. Елизавета Шалабода

35. Лилия Васильева

41. Евгения Крупицкая

44. Ольга Кучерук

45. Ольга Жолудева

47. Анастасия Доценко

48. Мария Истомина

51. Анастасия Рыгалина

52. Алия Иксанова

53. Екатерина Смирнова

54. Алиса Жамбалова

55. Наталья Непряева

56. Христина Мацокина

Расписание трансляций чемпионата России по лыжам в Сыктывкаре

Результаты чемпионата России по лыжам 2022

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные