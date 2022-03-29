Россия и Беларусь планируют создать совместную гандбольную лигу

Россия и Беларусь обсуждают создание совместной мужской гандбольной лиги.

Об этом сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев. Предполагается, что турнир будет идти параллельно с чемпионатами обеих стран, а участие в нем примут от шести до восьми клубов. Матчи будут проходить в даты, отведенные для еврокубков.

Ранее российские и белорусские гандбольные команды были отстранены от европейских соревнований.

«Думаю, это будет очень интересное соревнование, не менее увлекательное, чем еврокубки. И наши гандболисты не потеряют свою квалификацию. Используем это время для подготовки резервов, для выхода на новый уровень. План намечен, и мы незамедлительно приступаем к действиям.

Задача – создать турнир по международным стандартам, с соблюдением спортивных принципов, востребованный и нацеленный на повышение мастерства гандболистов двух братских стран», – сказал Шишкарев на встрече делегаций ФГР и Белорусской федерации гандбола.