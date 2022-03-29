Квалификация ЧМ-2022. Польша сыграет со Швецией в финале стыков, Португалия – с Северной Македонией

Сборная Польши сыграет со Швецией в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.
Португалия примет Северную Македонию.
Польша вышла в финал стыков после отстранения сборной России. Полуфинальная игра Шотландия – Украина перенесена на июнь, победитель должен сыграть за выход на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.
Стыковые матчи
Финал
- Дата проведения
- 29 марта, 21.45, «Silesian Stadium»
- Дата проведения
- 29 марта, 21.45, «Драгау»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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