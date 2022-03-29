Квалификация ЧМ-2022. Польша сыграет со Швецией в финале стыков, Португалия – с Северной Македонией

сыграет со Швецией в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.

Португалия примет Северную Македонию.

Польша вышла в финал стыков после отстранения сборной России. Полуфинальная игра Шотландия – Украина перенесена на июнь, победитель должен сыграть за выход на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.

Квалификация ЧМ-2022

Стыковые матчи

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика отбора ЧМ-2022

Интриги финиша квалификации ЧМ-2022: Португалия или Италия, Салах против Мане, сомнения по Чили и Колумбии