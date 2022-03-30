Малкин сделал 697-ю передачу в НХЛ, побив рекорд Федорова среди россиян

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал результативный пас в матче с «Рейнджерс» (2:3).

35-летний игрок сделал 697-ю голевую передачу в чемпионатах НХЛ и вышел на первое место среди россиян, превзойдя Сергея Федорова, на счету которого 696 ассистов.

При этом Малкин провел 971 игру в лиге, а Федоров – 1248.

Третьим в списке среди россиян с 626 передачами идет Александр Овечкин («Вашингтон»).

Всего за карьеру в НХЛ Малкин набрал 1137 (440+697) очков.

В 31 матче текущего сезона на его счету 33 (16+17) балла.

Сегодня за 20:27 – лучший показатель среди нападающих «Питтсбурга» (2:55 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 3 хита, 2 блок-шота, 53% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 1».

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